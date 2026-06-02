Врятував високовольтний стовп: у Києві російська ракета дивом не знесла під’їзд

Вулиця Світлицького (Виноградар)

Під час масованої російської атаки по Києву 2 червня одна з ракет дивом не влучила у під’їзд житлового будинку на Виноградарі.

Про це розповів народний депутат Олександр Маріковський.

За його словами, дві російські ракети летіли на житловий масив Виноградар.

«2 ракети на мій Виноградар. Страшні вибухи. Ракета йшла в підʼїзд сусіднього будинку, і мабуть би влучила в підʼїзд, але втрутився стовп високовольтної лінії, і ракета здетонувала не долетівши», — розповів нардеп.

Маріковський додав, що уламками посікло квартири, перший поверх пошкодженого будинку в аварійному стані, автомобілі посічені уламками.

Нагадаємо, в ніч проти 2 червня російські війська завдали масованих ударів по Києву десятками балістичних ракет та БПлА.

Через наслідки атаки в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.

Відомо про шістьох загиблих у Києві та майже 80 постраждалих, з них троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

