Спас высоковольтный столб: в Киеве российская ракета чудом не снесла подъезд

Улица Светлицкого (Виноградарь)

Реклама

Во время массированной российской атаки по Киеву 2 июня одна из ракет чудом не попала в подъезд жилого дома на Виноградаре.

Об этом рассказал народный депутат Александр Мариковский.

По его словам, две российские ракеты летели на жилмассив Виноградарь.

Реклама

«2 ракеты на мой Виноградарь. Страшные взрывы. Ракета шла в подъезд соседнего дома, и, пожалуй, попала бы в подъезд, но вмешался столб высоковольтной линии, и ракета сдетонировала не долетев», — рассказал нардеп.

Мариковский добавил, что обломками посекло квартиры, первый этаж поврежденного дома в аварийном состоянии, автомобили иссечены обломками.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска нанесли массированные удары по Киеву десятками баллистических ракет и БПлА.

Из-за последствий атаки в нескольких районах столицы временно перекрыли движение транспорта.

Реклама

Известно о шести погибших в Киеве и около 80 пострадавших, из них трое детей в возрасте 3, 11 и 17 лет.

Новости партнеров