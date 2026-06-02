ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Коли лунали вибухи: в Києві під час нічної атаки РФ народилися п’ятеро немовлят

Попри жахливий обстріл РФ у Києві сьогодні, 2 червня, з’явилося на світ п’ятеро діточок.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Коли лунали вибухи: в Києві під час нічної атаки РФ народилися п’ятеро немовлят

Немовля / © pexels.com

У ніч масованої російської атаки на Київ у столичному Перинатальному центрі продовжили приймати пологи. Загалом народилося п’ятеро дітей.

Про це повідомив директор медзакладу Дмитро Говсєєв.

За його словами, незважаючи на повітряну тривогу, вибухи та загрозу ракетних і дронових ударів, медики продовжували працювати та приймати пологи.

«П’ятеро діточок народилося у Перинатальному центрі Києва цієї страшної ночі, коли РФ атакувала столицю дронами та ракетами», — зазначив Говсєєв.

Він висловив вдячність акушеркам, неонатологам, анестезіологам і медсестрам, які були поруч із мамами в цю непросту ніч.

Нагадаємо, в ніч проти 2 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і безпілотників. Внаслідок обстрілу щонайменше шестеро людей загинуло. Кількість потерпілих зросла до 79 людей. Чимало потерпілих біля лікарень, їм надають допомогу. У столиці фіксують серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie