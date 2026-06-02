Коли лунали вибухи: в Києві під час нічної атаки РФ народилися п’ятеро немовлят
Попри жахливий обстріл РФ у Києві сьогодні, 2 червня, з’явилося на світ п’ятеро діточок.
У ніч масованої російської атаки на Київ у столичному Перинатальному центрі продовжили приймати пологи. Загалом народилося п’ятеро дітей.
Про це повідомив директор медзакладу Дмитро Говсєєв.
За його словами, незважаючи на повітряну тривогу, вибухи та загрозу ракетних і дронових ударів, медики продовжували працювати та приймати пологи.
«П’ятеро діточок народилося у Перинатальному центрі Києва цієї страшної ночі, коли РФ атакувала столицю дронами та ракетами», — зазначив Говсєєв.
Він висловив вдячність акушеркам, неонатологам, анестезіологам і медсестрам, які були поруч із мамами в цю непросту ніч.
Нагадаємо, в ніч проти 2 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і безпілотників. Внаслідок обстрілу щонайменше шестеро людей загинуло. Кількість потерпілих зросла до 79 людей. Чимало потерпілих біля лікарень, їм надають допомогу. У столиці фіксують серйозні руйнування цивільної інфраструктури.