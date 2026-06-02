Когда раздавались взрывы: в Киеве во время ночной атаки РФ родились пятеро младенцев

Киев
Несмотря на ужасный обстрел РФ в Киеве сегодня, 2 июня, появилось на свет пятеро детей.

© pexels.com

В ночь массированной российской атаки на Киев в столичном Перинатальном центре продолжили принимать роды. В общей сложности родилось пятеро детей.

Об этом сообщил директор медучреждения Дмитрий Говсеев.

По его словам, несмотря на воздушную тревогу, взрывы и угрозу ракетных и дроновых ударов медики продолжали работать и принимать роды.

«Пятеро детей родилось в Перинатальном центре Киева этой страшной ночью, когда РФ атаковала столицу дронами и ракетами», — отметил Говсеев.

Он выразил благодарность акушеркам, неонатологам, анестезиологам и медсестрам, которые были рядом с мамами в эту непростую ночь.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с применением ракет и беспилотников. В результате обстрела по меньшей мере шесть человек погибли. Число пострадавших возросло до 79 человек. Многие пострадавшие возле больниц, им оказывают помощь. В столице фиксируют серьезные разрушения гражданской инфраструктуры.

