РФ массированно атакует Киев: есть раненые
В Киеве во время массированной российской атаки в ночь на 24 мая уже пострадали три человека, обломки упали на частный дом в Соломенском районе и на крышу 24-этажки в Дарницком.
В ночь на 24 мая Россия продолжила массированную атаку на Киев дронами и ракетами. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в настоящее время известно о трех пострадавших.
По его словам, в Соломенском районе поврежден частный жилой дом. Также в Дарницком районе обломки свалились на крышу многоэтажки, однако пожары не зафиксировали.
На местах работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.
"Террористическая атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул Ткаченко.
В Шевченковском районе останки воздушной цели упали на территории школы.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что один пострадавший госпитализирован медиками, еще двоим оказали помощь на месте.
По словам Кличко, также поступил вызов медиков в Дарницкий район столицы.
