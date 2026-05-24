РФ масовано атакує Київ: є поранені

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві внаслідок російської атаки вже відомо про трьох поранених. Уламки впали у кількох районах столиці, пошкоджено приватний будинок та дах багатоповерхівки.

У ніч проти 24 травня Росія продовжила масовану атаку на Київ дронами та ракетами. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що наразі відомо про трьох постраждалих.

За його словами, у Солом’янському районі пошкоджено приватний житловий будинок. Також у Дарницькому районі уламки впали на дах багатоповерхівки, однак пожежі не зафіксували.

На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється.

“Терористична атака триває. Залишайтеся в укриттях”, — наголосив Ткаченко.

У Шевченківському районі рештки повітряної цілі впали на території школи.

Згодом мер Києва Віталій Кличко уточнив, що одного постраждалого госпіталізували медики, ще двом надали допомогу на місці.

За словами Кличка, також надійшов виклик медиків до Дарницького району столиці.

Оновлено об 03:08

Пʼятеро постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували, іншим — надали допомогу на місці.

