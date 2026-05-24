РФ масовано атакує Київ: є поранені
У Києві під час масованої російської атаки в ніч проти 24 травня вже постраждали троє людей, уламки впали на приватний будинок у Солом’янському районі та на дах 24-поверхівки у Дарницькому.
У ніч проти 24 травня Росія продовжила масовану атаку на Київ дронами та ракетами. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що наразі відомо про трьох постраждалих.
За його словами, у Солом’янському районі пошкоджено приватний житловий будинок. Також у Дарницькому районі уламки впали на дах багатоповерхівки, однак пожежі не зафіксували.
“Терористична атака триває. Залишайтеся в укриттях”, — наголосив Ткаченко.
У Шевченківському районі рештки повітряної цілі впали на території школи.
Згодом мер Києва Віталій Кличко уточнив, що одного постраждалого госпіталізували медики, ще двом надали допомогу на місці.
За словами Кличка, також надійшов виклик медиків до Дарницького району столиці.
На місця прямують екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється.
Оновлено об 03:08
Пʼятеро постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували, іншим — надали допомогу на місці.
