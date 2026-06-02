Цинічний удар РФ по Києву: кількість потерпілих знову зросла

Внаслідок нічного обстрілу Києва кількість потерпілих сягнула 81 людини.

Катерина Сердюк
Удар по Києву

У Києві зросла кількість потерпілих через нічну атаку РФ. Так, поранень зазнала 81 людина.

Про це повідомив керівник Київської МВА Тимур Ткаченко.

«Станом на зараз (16:30) вже 81 людина постраждала», — написав Ткаченко.

Раніше посадовець констатував, що кількість жертв і постраждалих через обстріл столиці не остаточна.

Інформація оновлюватиметься.

Удар РФ по Києву — останні новини

У вівторок, 2 червня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і безпілотників. Внаслідок обстрілу щонайменше шестеро людей загинуло. Кількість потерпілих зросла до 79 людей. Чимало потерпілих у лікарняхЖ, їм надають допомогу. У столиці фіксують серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

Мешканка столиці розповіла про пережитий кошмар і емоційно звернулася до окупантів. «Хай би вони зд**ли ці росіяни. Щоб на них з неба все це впало. На його падлючу голову», — каже жінка. Через обстріл РФ вона залишилась без житла.

