Испуганная взрывами в Киеве косуля скрывалась от обстрела под автомобилем — где и в ком состоянии животное (фото)

Испуганная косуля в Осокорках скрывалась от обстрела под автомобилем / © ТСН

В Киеве во время массированного российского обстрела напуганная косуля скрывалась под припаркованным автомобилем на Осокорках. Животное с травмами спасли и доставили в Центр спасения диких животных.

Об этом сообщила Команда спасения животных в Киеве, передает ТСН.ua.

Спасатели рассказали, что косулю заметили местные жители после утренней атаки РФ на столицу. Испуганное и истощенное животное лежало под машиной, пытаясь укрыться от взрывов и шума.

После спасения косулю госпитализировали в Центр спасения диких животных, где ей оказывают необходимую помощь. Информации о состоянии животного пока немного, однако специалисты занимаются его лечением и реабилитацией.

Фото напуганной косули быстро распространились в соцсетях. Пользователи отмечают, что война наносит удар не только людям, но и диким животным, также страдающим российскими атаками.

Напомним, в ночь на 2 июня Россия нанесла комбинированный удар по Киеву ракетами и дронами-камикадзе.

В столице зафиксированы разрушения жилых домов, пожары и десятки пострадавших. По последним данным, в результате атаки погибли шесть человек, еще более 60 получили ранения.

