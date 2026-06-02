Под Киевом 25-летняя женщина ударила сожителя ножом в бедро: тот умер от потери крови
В полиции говорят, что 25-летняя женщина и ее 48-летний сожитель вместе выпивали, а затем сильно повздорили, конфликт закончился трагически.
В Бучанском районе под Киевом 25-летняя женщина ударила 48-летнего сожителя ножом в бедро во время ссоры, умершего от потери крови.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.
«Правоохранители предварительно установили, что в селе Колонщина во время совместного употребления алкогольных напитков между сожительницами возник конфликт, в ходе которого 25-летняя женщина нанесла удар ножом в участок верхней части бедра мужчине. От потери крови пострадавший умер на месте происшествия», — рассказали в полиции.
Правоохранители задержали подозреваемую и поместили в изолятор временного содержания.
Следователи процессуального руководства Бучанской окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении по факту умышленного нанесения тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.
Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.
