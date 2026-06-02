Под Киевом 25-летняя женщина ударила сожителя ножом в бедро: тот умер от потери крови

Место совершения преступления / © Полиция Киевской области

Реклама

В Бучанском районе под Киевом 25-летняя женщина ударила 48-летнего сожителя ножом в бедро во время ссоры, умершего от потери крови.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

«Правоохранители предварительно установили, что в селе Колонщина во время совместного употребления алкогольных напитков между сожительницами возник конфликт, в ходе которого 25-летняя женщина нанесла удар ножом в участок верхней части бедра мужчине. От потери крови пострадавший умер на месте происшествия», — рассказали в полиции.

Реклама

Правоохранители задержали подозреваемую и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи процессуального руководства Бучанской окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении по факту умышленного нанесения тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

Раньше мы писали о том, как в Киеве женщина второй раз за шесть лет отправила любимого в реанимацию.

Реклама

Новости партнеров