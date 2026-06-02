Циничный удар РФ по Киеву: количество пострадавших снова выросло

Удар по Киеву

Реклама

В Киеве выросло количество пострадавших из-за ночной атаки РФ. Так, ранения получил 81 человек.

Об этом сообщил руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко.

«По состоянию на сейчас (16:30) уже 81 человек пострадал», – написал Ткаченко.

Реклама

Ранее чиновник констатировал, что количество жертв и пострадавших из-за обстрела столицы не окончательно.

Информация будет обновляться.

Удар РФ по Киеву — последние новости

Во вторник, 2 июня, российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с применением ракет и беспилотников. В результате обстрела по меньшей мере шесть человек погибли. Число пострадавших возросло до 79 человек. Многие пострадавшие в больницахЖ, им оказывают помощь. В столице фиксируют серьезные разрушения гражданской инфраструктуры.

Жительница столицы рассказала о пережитом кошмаре и эмоционально обратилась к кафирам. «Пусть бы они сдали эти русские. Чтобы на них с неба все это свалилось. На его гнусную голову», — говорит женщина. Из-за обстрела РФ она осталась без жилья.

Реклама

Новости партнеров