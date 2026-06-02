Здание ЖК в UNIT.City, пострадавшее от обстрела / Фото со страницы основателя компании Strimco Романа Ланского

Реклама

Во время массированного удара по Киеву 2 июня погибла мать двоих детей, а ее маленькие сыновья ранены. Женщина бежала в укрытие, когда оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами.

Об этом передает «Украинская правда» со ссылкой на данные полиции.

По информации издания, сыновей погибшей женщины — двух мальчиков 2021-го и 2023 года рождения — доставили в Национальную детскую специализированную больницу «Охматдет». После осмотра младшего братика забрали родственники, а старший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Реклама

Позже в киевском детсаду №82 написали, что пострадавшие дети являются их воспитанниками. Зовут их Джасим и Джейкоб.

Всего в Шевченковском районе Киева, где проживала семья, в результате массированной атаки погибли три человека: две женщины 1949-го и 1977 годов рождения погибли в одном из подъездов многоэтажки, а мужчина 1977 года — возле паркинга.

Сначала в соцсетях появилась информация, что погибшие женщины якобы были матерью и дочерью, однако правоохранители это опровергли. По их данным, пожилая женщина не была бабушкой Джасима и Джейкоба.

В соцсетях уточнили, что один из малышей потерял конечность. Также в комментариях утверждают, что отец детей — иностранец и участия в их воспитании не принимает.

Реклама

Кроме того, мы писали, что на территории одного из жилых комплексов того же района было ранено по меньшей мере 19 человек. Во время атаки РФ они прятались на местном паркинге.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска нанесли массированные удары по Киеву десятками баллистических ракет и БПлА.

Из-за последствий атаки в нескольких районах столицы временно перекрыли движение транспорта.

Известно о шести погибших в Киеве и около 80 пострадавших, из них трое детей в возрасте 3, 11 и 17 лет.

Реклама

Новости партнеров