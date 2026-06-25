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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві затримуються потяги через атаку РФ: коли відновлять рух

У Києві через тривогу запізнюються поїзди міської електрички.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Електричка

Електричка

У Києві через загрозу ударів балістичними ракетами та з міркувань безпеки затримуються два рейси міської електрички Kyiv City Express.

Про це повідомили у Kyiv City Express.

Міські електрички у Києві затримуються — що відомо

За інформацією перевізника, затримки зафіксовані на таких напрямках:

  • Поїзд А23 Дарниця — Вокзальна — Святошин затримується по станції Київ-Деміївський.

  • Поїзд Б24 Святошин — Вокзальна — Дарниця затримується по станції Вокзальна.

Наразі час затримки обох поїздів становить 40 хвилин. У пресслужбі запевнили, що рух буде відновлено найближчим часом.

«Ось-ось рушимо, щойно отримаємо сигнал!» — зазначили в Kyiv City Express.

Атака РФ на Київ 25 червня — що відомо

Нагадаємо, ввечері 25 червня у столиці оголосили повітряну тривогу. За даними моніторингових каналів, тоді була загроза балістичного удару.

Згодом у Дарницькому районі Києва пролунали вибухи — увечері 25 червня там спрацювала ППО. Після цього уламки збитих ракет упали на відкриту місцевість.

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