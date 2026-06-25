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- Киев
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В Киеве горят склады после атаки РФ: есть пострадавшие
В Дарницком районе Киева из-за ракетного удара России загорелись склады, есть двое пострадавших.
В Дарницком районе Киева из-за ракетного удара России вечером 25 июня горят склады. Ранения получили два человека.
Первым о раненых в городе сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
«В настоящее время двое пострадавших в столице. Обоим медики оказали помощь на месте», — написал мэр в своих соцсетях.
Более подробную информацию о разрушении и пожаре обнародовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«В Дарницком районе в результате вражеского удара произошло возгорание складских зданий. Идет ликвидация пожара. По другому адресу обломки ракеты упали на открытую территорию. Без последствий», — отметили в ГСЧС Украины.
На месте возгорания складов продолжают работать спасательные службы, укрощающие огонь.
Напомним, Россия к вечеру атаковала ракетами столицу Украины, обломки упали в Дарницком районе Киева. Там произошло возгорание складского помещения.
К слову, вечером 25 июня в столице была объявлена воздушная тревога. По данным мониторинговых каналов была угроза баллистического удара.