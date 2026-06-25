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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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874
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В Киеве горят склады после атаки РФ: есть пострадавшие

В Дарницком районе Киева из-за ракетного удара России загорелись склады, есть двое пострадавших.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Киев 25 июня

Атака РФ на Киев 25 июня / © ГСЧС Украины

В Дарницком районе Киева из-за ракетного удара России вечером 25 июня горят склады. Ранения получили два человека.

Первым о раненых в городе сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«В настоящее время двое пострадавших в столице. Обоим медики оказали помощь на месте», — написал мэр в своих соцсетях.

Более подробную информацию о разрушении и пожаре обнародовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«В Дарницком районе в результате вражеского удара произошло возгорание складских зданий. Идет ликвидация пожара. По другому адресу обломки ракеты упали на открытую территорию. Без последствий», — отметили в ГСЧС Украины.

Атака РФ на Киев 25 июня / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Киев 25 июня / © ГСЧС Украины

На месте возгорания складов продолжают работать спасательные службы, укрощающие огонь.

Атака РФ на Киев 25 июня / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Киев 25 июня / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Киев 25 июня / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Киев 25 июня / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Киев 25 июня / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Киев 25 июня / © ГСЧС Украины

Напомним, Россия к вечеру атаковала ракетами столицу Украины, обломки упали в Дарницком районе Киева. Там произошло возгорание складского помещения.

К слову, вечером 25 июня в столице была объявлена воздушная тревога. По данным мониторинговых каналов была угроза баллистического удара.

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Дата публикации
Количество просмотров
874
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