Россия атаковала Киев ракетами: что известно о первых последствиях

Воздушная атака / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Дарницком районе Киева прогремели взрывы — вечером 25 июня там сработало ПВО. После этого обломки сбитых ракет упали на открытую местность.

Первым о взрывах и работе ПВО в городе заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Атака РФ на Киев 25 июня — что известно

«В Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории. Экстренные службы направляются на место. Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал Кличко в своих соцсетях во время воздушной тревоги.

Реклама

Также Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе еще загорелся склад.

Впоследствии детали о последствиях атаки обнародовал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он отметил, что обломки могут быть обнаружены и в других местах.

«Наши силы ПВО отработали по вражеским ракетам. Больше деталей предоставят Воздушные Силы. Пока получаем информацию о падении обломков. Предварительно в Дарницком районе на открытой местности. Вероятно, локаций будет больше. Информация о пострадавших пока не поступала», — сообщил Ткаченко.

В то же время столичные мониторинговые каналы отметили, что по их данным, все ракеты, летевшие в направлении Киева, удалось сбить. Точное количество уничтоженных целей впоследствии обнародуют Воздушные Силы ВСУ.

Реклама

Война в Украине — последние новости

Напомним, вечером 25 июня в столице объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых каналов тогда была угроза баллистического удара.

Ранее речь шла о том, что с самого утра 25 июня РФ атакует областной центр Украины. Там произошла серия взрывов, много попаданий, погибший. Речь идет о Запорожье. Российские войска ударили по одной из автозаправочных станций.

Новости партнеров