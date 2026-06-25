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Россия атаковала Киев ракетами: что известно о первых последствиях
В Дарницком районе Киева рухнули обломки сбитых ракет.
В Дарницком районе Киева прогремели взрывы — вечером 25 июня там сработало ПВО. После этого обломки сбитых ракет упали на открытую местность.
Первым о взрывах и работе ПВО в городе заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
Атака РФ на Киев 25 июня — что известно
«В Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории. Экстренные службы направляются на место. Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал Кличко в своих соцсетях во время воздушной тревоги.
Также Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе еще загорелся склад.
Впоследствии детали о последствиях атаки обнародовал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он отметил, что обломки могут быть обнаружены и в других местах.
«Наши силы ПВО отработали по вражеским ракетам. Больше деталей предоставят Воздушные Силы. Пока получаем информацию о падении обломков. Предварительно в Дарницком районе на открытой местности. Вероятно, локаций будет больше. Информация о пострадавших пока не поступала», — сообщил Ткаченко.
В то же время столичные мониторинговые каналы отметили, что по их данным, все ракеты, летевшие в направлении Киева, удалось сбить. Точное количество уничтоженных целей впоследствии обнародуют Воздушные Силы ВСУ.
Война в Украине — последние новости
Напомним, вечером 25 июня в столице объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых каналов тогда была угроза баллистического удара.
Ранее речь шла о том, что с самого утра 25 июня РФ атакует областной центр Украины. Там произошла серия взрывов, много попаданий, погибший. Речь идет о Запорожье. Российские войска ударили по одной из автозаправочных станций.