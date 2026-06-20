Спасатели показали последствия российской атаки по Киевщине: куда попал враг (фото)

Российская армия нанесла очередной удар по Киевщине

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В субботу, 20 июня, после очередных обстрелов со стороны российских войск на территории Киевской области зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. Спасатели работали в условиях повышенной опасности из-за угрозы повторных воздушных ударов.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

Так, масштабный пожар возник в одном из складских построек Борипольского района. Из-за угрозы повторных воздушных ударов спасатели работали в условиях повышенной опасности. Во время ликвидации пожара обнаружен пострадавший мужчина, который получил отравление продуктами горения. Он госпитализирован в больницу.

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В Вышгородском районе в результате попадания в легковушку травмированы три человека.

На местах попаданий работали экстренные службы и ликвидировали последствия вражеской атаки.

Напомним, российская армия в ночь на четверг, 18 июня, ударила ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киевской области.

Число раненых возросло до четырех человек, трое из которых получили травмы в Вышгородском районе.

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