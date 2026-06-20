Посреди дня РФ ударила дронами по Киевщине: первые детали от власти

Взрыв. / © Associated Press

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В среду 20 июня РФ атаковала Киевскую область беспилотниками. В Бориспольском районе произошли попадания.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

В Бориспольском районе в результате российской атаки произошел пожар на складских помещениях. Спасатели уже локализовали возгорание. Все экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий.

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«Есть пострадавший. Мужчина 40 лет с отравлением продуктами горения госпитализирован в местную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», — подчеркнул чиновник.

Напомним, днем 20 июня в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе нескольких беспилотников. Дроны направлялись через Черниговщину в направлении Киевщины.

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