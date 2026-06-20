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- Киев
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Посреди дня РФ ударила дронами по Киевщине: первые детали от власти
После атаки БпЛА в Белоцерковском районе пострадал мужчина.
В среду 20 июня РФ атаковала Киевскую область беспилотниками. В Бориспольском районе произошли попадания.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
В Бориспольском районе в результате российской атаки произошел пожар на складских помещениях. Спасатели уже локализовали возгорание. Все экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий.
«Есть пострадавший. Мужчина 40 лет с отравлением продуктами горения госпитализирован в местную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», — подчеркнул чиновник.
Напомним, днем 20 июня в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе нескольких беспилотников. Дроны направлялись через Черниговщину в направлении Киевщины.