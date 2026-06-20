Удар по Лавре: Минкульт назвал масштабы повреждений Успенского собора (фото)

Повреждение в Лавре / © twitter.com/JSaryuszWolski

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В Киеве на территории Киево-Печерской лавры повреждено 19 объектов культурного наследия. Наибольшие разрушения получили Успенский собор и башня Кушника.

Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

Ход работ по ликвидации последствий атаки и защиты святыни осмотрел первый заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий. Он подчеркнул, что одной из ключевых задач остается обезопасение собора от дальнейшего влияния погодных условий и сохранение его уникального исторического и художественного убранства.

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Каждый восстановленный объект культурного наследия — это вклад в сохранение нашей исторической памяти и устойчивости общества. Благодарю всех, кто приобщился к ликвидации последствий атаки и защиты Успенского собора, — работникам Лавры, братии монастыря, спасателям, реставраторам, инженерам, строителям и всем непрерывно работающим специалистам, чтобы сохранить эту святыню. В то же время, рассчитываем на дальнейшую поддержку международных партнеров и меценатов в процессе восстановления памятников, пострадавших в результате российской агрессии», — отметил Иван Вербицкий.

В настоящее время в Успенском соборе продолжается монтаж аварийного покрытия поврежденной кровли. По состоянию на сегодняшний день уже закрыто около 70% крыши.

Сегодня начала работу Комиссия по обследованию конструкции крыши Успенского собора с участием специалистов Национального университета «Львовская политехника». По результатам ее работы будет подготовлен дефектный акт и смета на устройство консервационного накрытия.

Повреждение в Лавре / © twitter.com/JSaryuszWolski

Министерство культуры Украины благодарно «Львовской политехнике» и его работников Игорю Бокалу, Марьяне Каплинской и Михаилу Волынцу за участие в обследовании поврежденного объекта культурного наследия и подготовке дальнейших консервационных мероприятий.

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В то же время, Киево-Печерская лавра постепенно восстанавливает доступ для посетителей. Открыта Церковь Спаса на Берестове, а также доступны Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, Трапезная церковь и часть музейных экспозиций. Возобновлено проведение групповых экскурсий по предварительной записи.

«Несмотря на удары российской федерации, мы возобновляем нашу работу и делаем все, чтобы достойно встретить 975-летие Киево-Печерской лавры. Работа по восстановлению не останавливается ни на день, потому что вопрос культурного наследия и сохранение наших святынь — это часть когнитивной войны, которую россия ведет против Украины», — сказал Максим Остапенко, генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

В Ближних пещерах также состоялся традиционный молебен с акафистом у мощей преподобного Агапита Печерского, что стало еще одним свидетельством постепенного возвращения Лавры к привычной жизни, несмотря на последствия российской атаки.

Напомним, в результате удара РФ 15 июня Успенский собор получил значительные повреждения. Также пострадали другие объекты исторического комплекса Киево-Печерской Лавры. Из-за последствий атаки существовал риск повреждения конструкций собора. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы и оценка ущерба.

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