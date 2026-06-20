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Атака на Киевщину: количество пострадавших возросло, есть тяжелые раненые
В результате очередного обстрела Киевской области российскими войсками количество раненых возросло до четырех человек, трое из которых получили травмы в Вышгородском районе.
Число пострадавших в результате очередной вражеской атаки на Киевскую область возросло до четырех человек.
Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.
По его словам, еще трое жителей области были ранены в Вышгородском районе. Характер травм у пострадавших достаточно серьезный:
мужчина получил ожоги рук и ног, а также осколочный перелом ноги.
у одной из женщин диагностированы осколочные ранения рук и лица, ушибы бедра и голени.
еще одна женщина получила контузию.
«Все пострадавшие доставлены в местную больницу. Медики оказывают необходимую помощь», — отметил глава ОВА.
Кроме человеческих жертв, обломками и взрывной волной в результате атаки был поврежден автомобиль.
На местах попаданий продолжают работать экстренные службы.
Напомним, российская армия в ночь на четверг, 18 июня, ударила ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киевской области. На территории области есть повреждения. Последствия атаки зафиксированы в двух районах области — в Вышгородском и Бориспольском. В то же время было уничтожено около 30 русских дронов. В Вышгородском районе из-за атаки повреждено ангарное помещение. В Бориспольском разрушении подверглись учебное заведение, частный дом и территория предприятия.