Атака на Киевщину: количество пострадавших возросло, есть тяжелые раненые

Атака на Киевщину

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Число пострадавших в результате очередной вражеской атаки на Киевскую область возросло до четырех человек.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.

По его словам, еще трое жителей области были ранены в Вышгородском районе. Характер травм у пострадавших достаточно серьезный:

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мужчина получил ожоги рук и ног, а также осколочный перелом ноги.

у одной из женщин диагностированы осколочные ранения рук и лица, ушибы бедра и голени.

еще одна женщина получила контузию.

«Все пострадавшие доставлены в местную больницу. Медики оказывают необходимую помощь», — отметил глава ОВА.

Кроме человеческих жертв, обломками и взрывной волной в результате атаки был поврежден автомобиль.

На местах попаданий продолжают работать экстренные службы.

Напомним, российская армия в ночь на четверг, 18 июня, ударила ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киевской области. На территории области есть повреждения. Последствия атаки зафиксированы в двух районах области — в Вышгородском и Бориспольском. В то же время было уничтожено около 30 русских дронов. В Вышгородском районе из-за атаки повреждено ангарное помещение. В Бориспольском разрушении подверглись учебное заведение, частный дом и территория предприятия.

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