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- Киев
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Под Киевом переполненный ВАЗ влетел в автобус: погибла 2-летняя девочка, девять травмированных
В Броварах легковой автомобиль выехал на встречку и врезался в автобус.
В Броварах Киевской области произошла смертельная авария. Погиб 2-летний ребенок. Есть много травмированных.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевщины.
Авария произошла вечером 19 июня около 20:00 на улице Привокзальной. По предварительным данным, 29-летний водитель ВАЗ выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом.
От полученных травм 2-летняя девочка погибла на месте происшествия. Водитель легковушки и восемь его пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Следователи начали досудебное расследование статьей «нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего». Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, в Борисполе 79-летняя женщина погибла после нападения собак. По предварительным данным, две собаки породы кане-корсо выбежали из частного домовладения из-за неплотно закрытой калитки и попали в соседний двор. Там набросились на пенсионерку. Женщина скончалась в больнице.