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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
244
Время на прочтение
1 мин

Под Киевом переполненный ВАЗ влетел в автобус: погибла 2-летняя девочка, девять травмированных

В Броварах легковой автомобиль выехал на встречку и врезался в автобус.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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ДТП в городе Броварах.

ДТП в городе Броварах. / © Национальная полиция Украины

В Броварах Киевской области произошла смертельная авария. Погиб 2-летний ребенок. Есть много травмированных.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевщины.

Авария произошла вечером 19 июня около 20:00 на улице Привокзальной. По предварительным данным, 29-летний водитель ВАЗ выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом.

От полученных травм 2-летняя девочка погибла на месте происшествия. Водитель легковушки и восемь его пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Следователи начали досудебное расследование статьей «нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего». Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в Борисполе 79-летняя женщина погибла после нападения собак. По предварительным данным, две собаки породы кане-корсо выбежали из частного домовладения из-за неплотно закрытой калитки и попали в соседний двор. Там набросились на пенсионерку. Женщина скончалась в больнице.

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Дата публикации
Количество просмотров
244
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