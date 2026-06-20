Під Києвом переповнений ВАЗ влетів в автобус: загинула 2-річна дівчинка, дев’ять травмованих

ДТП у Броварах. / © Національна поліція України

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У Броварах Київської області напередодні сталася смертельна аварія. Загинула 2-річна дитина. Є багато травмованих.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Київщини.

Аварія сталася ввечері 19 червня близько 20:00 на вулиці Привокзальній. За попередніми даними, 29-річний водій ВАЗ виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автобусом.

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Від отриманих травм 2-річна дівчинка загинула на місці події. Водій легковика та вісім його пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Слідчі розпочали досудове розслідування статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого». Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, у Борисполі 79-річна жінка загинула після нападу собак. За попередніми даними, дві собаки породи кане-корсо вибігли з приватного домоволодіння через нещільно зачинену хвіртку та потрапили на сусіднє подвір’я. Там накинулися на пенсіонерку. Жінка померла у лікарні.

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