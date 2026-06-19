В Киеве состоится марш "КиївПрайд": власти сделали важное предупреждение

ЛГБТ / © Associated Press

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В воскресенье, 21 июня, в Киеве запланировано проведение сразу нескольких массовых мероприятий разной тематики. В частности, по центральным улицам города пройдут правозащитный Марш «КиївПрайд» и информационно-просветительская «Шествие на защиту семьи, детей и Украины».

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В городских властях отмечают, что в условиях действия военного положения безопасность каждого человека, проживающего или временно пребывающего в столице, является безусловным приоритетом.

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Где будут действовать ограничения движения

Из-за проведения массовых ходов в центральной части Киева предусмотрено временное ограничение движения автомобильного транспорта. Кроме того, претерпевают изменения и привычные маршруты курсирования общественного транспорта. Коммунальные службы, медики и правоохранительные органы будут координировать усилия по недопущению правонарушений.

«Во время мероприятия организаторы и организаторы, правоохранительные органы и городские службы направят все усилия на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и участниц», — отметили в КГГА.

Столичные чиновники обратились к гражданам — как к непосредственным участникам публичных мероприятий, так и к имеющим противоположные взгляды — с просьбой строго соблюдать закон, уважать права других и воздерживаться от любых агрессивных действий или провокаций.

В мэрии убеждены, что параллельное проведение таких разных по философии мероприятий является экзаменом на европейскость.

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«Именно возможность людей с разными взглядами мирно реализовывать свои права, уважая права и свободы друг друга, является свидетельством демократической зрелости общества и ценностей, за которые сегодня борется Украина. То, что в Киеве могут одновременно проходить различные публичные мероприятия, а их участники и участники чувствуют себя в безопасности, является важным проявлением этой свободы и взаимного уважения», — отметили в администрации.

В то же время власти напоминают об обязательном соблюдении инструкций безопасности. В случае объявления воздушной тревоги, все присутствующие на улицах участники обоих маршей обязаны немедленно остановить движение и пройти к ближайшим подземным укрытиям.

Марш равенства — последние новости

Напомним, 7 июня во Львове состоялось правозащитное мероприятие «ЛьвовПрайд 2026». Нынешнюю акцию посвятили правовому признанию ЛГБТКИ+ сообщества, евроинтеграционным обязательствам Украины и протесту против новой редакции Гражданского кодекса.

Событие прошло под усиленным контролем стражей порядка, поскольку вблизи места проведения «ЛьвовПрайда» собрались противники мероприятия. Они принесли плакаты с призывами к «традиционным семьям» и скандировали: «Врагам украинской нации трижды смерть».

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Также, 17 мая, в Одессе прошел Марш равенства, участники которого прошли от Приморского бульвара до Биржевой площади под наблюдением большого количества полиции.

Представители ЛГБТК+ сообщества провели митинг. В то же время, сторонники «традиционных ценностей» организовали собственную акцию протеста в балаклавах, развернув баннер «Одесса — не Содом». Оппоненты выкрикивали лозунги с призывами к физической расправе.

По сообщениям у памятника Дюку де Ришелье между митингующими и правоохранителями впоследствии начались столкновения.

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