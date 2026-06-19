В Киеве нетрезвая девушка выбила дверь супермаркета из-за отказа продать алкоголь: фото

Алкоголь / © pixabay.com

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В Днепровском районе Киева бытовой конфликт в супермаркете завершился уголовным производством. 20-летняя местная жительница устроила погром в магазине из-за того, что ей отказались продать алкогольные напитки.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Как выяснили правоохранители, инцидент произошел при закрытии торгового заведения. Девушка пришла за спиртным, но услышав законный отказ от персонала, сильно разозлилась. Сначала посетительница начала нецензурно ругаться в адрес работников, а уже на выходе из помещения вовсю ударила ногами стеклянную дверь, полностью выбив их нижнюю часть.

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«В Днепровское управление полиции поступило сообщение от работников супермаркета о повреждении имущества. Правоохранители задержали правонарушительницу на месте происшествия. Проверка на приборе Драгер показал, что девушка находилась в состоянии опьянения — 0,76 промилле», — отметили в полиции.

20-летняя девушка выбила дверь магазина из-за отказа продать алкоголь / © Полиция Киева

20-летняя девушка выбила дверь магазина из-за отказа продать алкоголь / © Полиция Киева

20-летняя девушка выбила дверь магазина из-за отказа продать алкоголь / © Полиция Киева

Дознаватели уже объявили киевлянам о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция настоящей статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет ограничения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве 43-летний мужчина споил водкой и изнасиловал двух беспомощных подростков в квартире родителей.

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