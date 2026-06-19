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- Киев
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В Киеве нетрезвая девушка выбила дверь супермаркета из-за отказа продать алкоголь: фото
В Днепровском районе столицы нетрезвая 20-летняя девушка ногами выбила дверь супермаркета после того, как персонал отказался продать ей алкоголь, потому что заведение закрывали, и теперь ей грозит до пяти лет ограничение свободы.
В Днепровском районе Киева бытовой конфликт в супермаркете завершился уголовным производством. 20-летняя местная жительница устроила погром в магазине из-за того, что ей отказались продать алкогольные напитки.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Как выяснили правоохранители, инцидент произошел при закрытии торгового заведения. Девушка пришла за спиртным, но услышав законный отказ от персонала, сильно разозлилась. Сначала посетительница начала нецензурно ругаться в адрес работников, а уже на выходе из помещения вовсю ударила ногами стеклянную дверь, полностью выбив их нижнюю часть.
«В Днепровское управление полиции поступило сообщение от работников супермаркета о повреждении имущества. Правоохранители задержали правонарушительницу на месте происшествия. Проверка на приборе Драгер показал, что девушка находилась в состоянии опьянения — 0,76 промилле», — отметили в полиции.
Дознаватели уже объявили киевлянам о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция настоящей статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет ограничения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киеве 43-летний мужчина споил водкой и изнасиловал двух беспомощных подростков в квартире родителей.