В Киеве временно закроют две станции метро: как изменится движение транспорта

Общественный транспорт Киева

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В воскресенье, 21 июня, из-за проведения в центре Киева публичных мероприятий будет ограничено движение ряда станций метрополитена и изменены маршруты общественного транспорта.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Расписание движения метро и автобусов 21 июня — что известно

В частности, с начала движения поездов до завершения мероприятий станции метро «Площадь Украинских Героев» и «Дворец спорта», а также пересадочный узел между ними будут закрыты для пассажиров. Поезда будут курсировать через эти станции без остановки. Ожидается, что ограничения будут действовать в первой половине дня.

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«О возобновлении работы станций в обычном режиме сообщим дополнительно. Также с начала движения и ориентировочно до 14:00 изменят маршруты троллейбусов №4, 5, 7, 8, 17 и автобусов №24, 62, 109, 110, 111, 114, 118-Д», — сообщили в КГГА.

Изменения в курсировании троллейбусов и автобусов в Киеве:

Троллейбусы № 4, 5, 7, 8, 17: будут двигаться к бульвару Тараса Шевченко по своим маршрутам, дальше — по ул. Леонтовича, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Пирогова и снова на бульвар Тараса Шевченко.

Автобус № 24: будет курсировать от музея истории Украины во Второй мировой войне до ул. Бассейной, дальше через ул. Эспланадная, ул. Саксаганского (в обратном направлении — ул. Жилянская и ул. Шота Руставели) и ул. Симона Петлюры до ж/д вокзала «Центральный».

Автобус №62: пролегать от Ботанического сада до ул. Бассейной, далее — ул. Эспланадная, ст. м. «Дворец спорта», ул. Рогнединская, ул. Шота Руставели и ул. Бассейна.

Автобус №109: от ст. г. «Харьковская» до ул. Антоновича, далее — ул. Гетьмана Павла Скоропадского, площадь Украинских Героев, ул. Большая Васильковская, после чего — по собственному маршруту.

Автобусы № 110, 111: будут следовать от ул. Милославской и Дарницкой площади только к Европейской площади.

Автобус №114: от ул. Милославской до ул. Крещатик, далее — Майдан Незалежности, ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская (обратно — через Владимирский проезд), ул. Владимирская, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Пирогова (обратно — ул. Леонтовича), бульвар Тараса Шевченко, ул. Симона Петлюры до ж/д вокзала «Центральный».

Автобус №118-Д: от ст. м. «Лесная» до ул. Бассейной, далее — ул. Эспланадная, ул. Саксаганского (обратно — ул. Жилянская и ул. Шота Руставели), просп. Берестейский, после чего — по привычному маршруту.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА призвали пассажиров учитывать эти изменения при планировании своих поездок по городу в воскресенье.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в центре Киева пройдут сразу несколько массовых мероприятий: правозащитный марш «КиевПрайд» и «Шествие на защиту семьи, детей и Украины».

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