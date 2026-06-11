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- Киев
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Метро Киева обновило правила укрытия: что теперь запрещено брать с собой
Киевское метро изменило рекомендации для укрытий во время тревог.
КП « Киевский метрополитен» решило обновить рекомендации для пассажиров, использующих станции в качестве укрытия во время воздушных тревог. В частности, речь идет об ограничении использования габаритных вещей и уточнении списка необходимых предметов для пребывания в подземке.
Об этом говорится на официальном сайте Киевского городского совета.
Изменения по укрытию в метро во время тревог связаны с необходимостью более эффективно организовать пространство на станциях, где при обстреле могут одновременно находиться тысячи людей.
В настоящее время 46 станций киевского метро продолжают работать в режиме круглосуточных укрытий.
Что брать с собой в укрытие: рекомендации от киевского метрополитена
В метро отмечают, что отныне не рекомендуется использовать большие туристические палатки и надувные матрасы, поскольку они занимают значительную площадь и затрудняют размещение людей.
Вместо этого пассажирам советуют выбирать более компактные вещи, а именно карематы и спальные мешки.
Что советуют брать с собой
Среди базовых вещей, необходимых для пребывания в укрытии:
теплая одежда, одеяло или каремат;
вода или горячие напитки и необходимые лекарства;
средства гигиены;
для владельцев животных — пеленки и пакеты для уборки.
Также в метрополитене просят не загромождать проходы в служебные зоны и выходы, чтобы не усложнять работу персонала.
Где меньше людей во время тревог
По данным работников метро, во время воздушных тревог наиболее загруженными остаются станции на спальных массивах, в то время как в центре города обычно меньше скопления людей. Среди таких — «Золотые ворота», «Площадь Украинских Героев», «Майдан Незалежности» и «Крещатик».
Как работает метро ночью
В ночное время, когда движение поездов останавливается, около 700 работников ежедневно производят техническое обслуживание систем безопасности, вентиляции и инфраструктуры.
В предприятии просят киевлян с пониманием относиться к работе персонала, обеспечивающего функционирование метро как укрытие и его последующий запуск в дневном режиме.
Напомним, во время одной из массированных атак в июне в киевском метро одновременно находились более 41 тыс. человек, среди них около 4,5 тыс. детей.