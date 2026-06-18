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- Киев
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Перерезал горло, когда она спала: в Киевской области задержали военного за убийство 17-летней девушки
В Фастовском районе взяли под стражу военнослужащего, подозреваемого в жестоком убийстве.
В Киевской области правоохранители задержали 28-летнего военнослужащего, подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки. Фастовский горрайонный суд уже избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
По данным следствия, трагедия произошла ночью 17 июня. Мать погибшей оставила троих своих детей дома самих, а сама пошла употреблять алкоголь к знакомым. В это время в дом пришел 28-летний сосед. Из-за конфликта, произошедшего между ними накануне, злоумышленник решил отомстить старшей дочери женщины.
«Схватив в руки нож, он перерезал горло девушке, которая в то время спала в своей постели», — отметили в полиции. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Правоохранители установили, что подозреваемый ранее судим за аналогичное преступление. Кроме того, выяснилось, что мужчина самовольно покинул воинскую часть. Его задержали в считанные часы после обнаружения тела.
Следователи полиции Киевщины сообщили задержанному о подозрении по факту умышленного убийства, совершенного лицом, ранее уже совершавшим такое преступление (п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.
Напомним, в Буче правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, проник в квартиру через окно и совершил действия сексуального характера в отношении ребенка.