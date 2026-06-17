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- Киев
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Педофил ночью пролез в детскую комнату и напал на девочку в Буче: что известно
В Буче правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, проник в квартиру через окно и совершил действия сексуального характера в отношении ребенка.
Полиция Киевской области сообщила о подозрении мужчине, который залез через окно в комнату, где спала 8-летняя девочка, и совершил развратные действия. Случай произошел 14 июня в Буче.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Залез в окно к ребенку и совершил развратные действия: в Буче задержали мужчину
В Киевской области правоохранители задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Злоумышленник посреди ночи ворвался в комнату девочки через окно.
Событие произошло в ночь на 14 июня. В 03:10 в полицию обратился родственник девочки. По его словам, в их дом проник неизвестный и совершил развратные действия в отношении 8-летнего ребенка.
По предварительным данным следствия, подозреваемый попал в квартиру на первом этаже через окно. Зайдя в комнату, где находилась девочка, он стал обнимать и прикасаться к ней. Девочка закричала.
На шум прибежала мать, после чего нападающий выпрыгнул в окно и сбежал. Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Мужчине сообщили о подозрении. За проникновение в жилище и совершение действий сексуального характера в отношении ребенка ему грозит ответственность по статьям ч. 1 ст. 162 и ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса.
Продолжается досудебное расследование.
Заманил ребенка конфетами и велосипедом
Напомним, полиция Киева задержала 44-летнего киевлянина, который развращал 9-летнюю девочку. Злоумышленник познакомился с ребенком у подъезда, когда она гуляла одна, и вошел в доверие, предложил научить кататься на велосипеде, угощал конфетами и подарил мобильный телефон.
После этого он начал приглашать девочку к себе домой, где совершал развратные действия и снимал фото и видео интимного характера. Мужчину заметили патрульные у станции метро «Харьковская», когда он вез ребенка на раме велосипеда с нарушением ПДД. Во время проверки документов он не смог объяснить, почему находится с незнакомой девочкой, а затем следователи обнаружили в его телефоне интимные материалы с потерпевшей.
На время досудебного расследования суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.