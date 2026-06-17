После скандала и жалоб в Киеве увольняют директора больницы, где скончался военный

КГГА досрочно разрывает контракт с директором Киевской больницы скорой помощи / © КМДА

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Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации сообщил о досрочном прекращении контракта с директором Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Виктором Дорошем.

Департамент здравоохранения Киева сообщил об этом 17 июня.

Как отметили в ведомстве, руководитель медучреждения будет уволен завтра, 18 июня 2026 года, по результатам комплексной проверки деятельности больницы.

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В КГГА объяснили, что в ходе инспекции был обнаружен ряд нарушений. Среди оснований кадрового решения называют невыполнение условий контракта, а также ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

В Департаменте здравоохранения подчеркнули, что решение было принято в соответствии с действующим законодательством и на основе выводов профильной комиссии, которая анализировала результаты проверки.

«Все зафиксированные нарушения получили соответствующую управленческую и кадровую оценку», — отметили в департаменте.

Там также напомнили, что проверку работы Киевской городской клинической больницы скорой помощи начали после общественного резонанса и обращений граждан. По ее итогам было принято решение о досрочном расторжении контракта с директором учреждения.

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Смерть бойца в больнице скорой помощи: что известно

9 июня в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи скончался раненый боец Сергей Кузнецов.

После этого командир отделения аэроразведки 56-й отдельной механизированной бригады Сергей Гнездилов заявил, что военный получил относительно нетяжелые осколочные ранения, а к трагедии, по его словам, могла привести возможная халатность при оказании медицинской помощи.

После этого более трех десятков военных, ветеранов, волонтеров, правозащитников и представителей медиа призвали провести тщательное расследование обстоятельств смерти защитника. Также они обратили внимание на жалобы, ранее поступавшие относительно работы этого медицинского учреждения.

Поэтому правоохранители начали два уголовных производства. Прежде всего, по факту смерти военного, а также — возможного ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.

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В КГГА сообщили, что в течение 2025-2026 годов в Департамент здравоохранения поступило 7 официальных обращений, связанных с качеством организации медицинской помощи в больнице скорой медицинской помощи.

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