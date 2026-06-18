В Киеве мужчина в маске среди ночи пробрался в квартиры девушек и угрожал убийством: детали

Задержанный / © Полиция Киева

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В Киеве правоохранители задержали 25-летнего мужчину, устроившего настоящую ночную охоту на женщин. Оба тяжких преступления фигурант совершил в один вечер с разницей в один час в разных районах столицы.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Киеве.

Первый инцидент произошел около 21.30 в престижном Печерском районе столицы. На спецлинию поступило сообщение от напуганной 21-летней местной жительницы, ставшей жертвой нападающего.

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«Девушка рассказала, что около 21:30 неизвестный мужчина в медицинской маске через открытое на проветривание окно проник в ее квартиру на втором этаже пятиэтажки. Угрожая убийством, он отобрал у нее мобильный телефон, после чего скрылся из квартиры через входную дверь», — отмечают в полиции Киева.

Уже через час, около 22:30, аналогичный факт зафиксировали в Голосеевском районе города. На этот раз за помощью к стражам порядка обратилась 26-летняя киевлянка, которая едва не стала жертвой вооруженного ограбления на улице.

«У железнодорожных путей на улице Саперно-Слободской неизвестный мужчина угрожал ей пистолетом и требовал деньги. Воспользовавшись моментом, женщина позвонила подруге по громкой связи, после чего нападавший скрылся», — рассказали следователи.

Именно действия потерпевшей, сориентировавшейся и включившей громкую связь на телефоне, испугали нападающего и заставили его скрыться без наживы.

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Правоохранители установили и задержали фигуранта. Им оказался 25-летний уроженец Николаевской области, ранее уже судимый за совершение имущественного преступления.

Материалы дела / © Полиция Киева

«Полицейские изъяли у него игрушечный пистолет, которым он угрожал потерпевшей в Голосеевском районе, а также мобильный телефон, который он силой отобрал у первой заявительницы на Печерске», — подчеркнули в полиции.

Пока фигурант находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Происшествия Киева — последние новости

Напомним, полиция Киева задержала 44-летнего киевлянина, развращавшего 9-летнюю девочку. Злоумышленник познакомился с ребенком у подъезда, когда он гулял сам, и вошел в доверие, предложил научить кататься на велосипеде, угощал конфетами и подарил мобильный телефон.

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После этого он начал приглашать девочку к себе домой, где совершал развратные действия и снимал фото и видео интимного характера.

Вечером 14 июня стало известно, что на столичной Троещине произошла стычка между группой людей и полицией, из-за чего было частично заблокировано движение транспорта. Сообщалось, что конфликт возник будто бы после попытки представителей ТЦК задержать мужчину, в защиту которого стали прохожие.

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