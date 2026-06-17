Многолетний террор: в Киеве более 50 женщин заявили о сталкере, преследующем их

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В Киеве более 50 женщин заявили о многолетнем преследовании со стороны мужчины, который знакомился с ними на улице, а затем годами терроризировал звонками, сообщениями и угрозами. После многочисленных жалоб на бездействие полиция открыла производство.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Вероятный сталкер из Киева

По словам женщин, все начиналось со случайного знакомства — у университетов, в метро или прямо на улице. Впоследствии мужчина начинает массово звонить по телефону, писать с разных аккаунтов и ежегодно напоминает о себе, в частности в Дне рождения.

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Что же происходит после блокировки? Он устраивает спам-атаки и угрожает публикацией персональных данных. Некоторые женщины также сообщают о попытках взлома аккаунтов и публикации их номеров в Сети.

«Было сообщение с содержанием: „Если ты сейчас не разблокируешь, через час начнутся звонки“. И действительно, за час я вскочила с кровати от того, что мой телефон просто разрывался от смс и звонков. Вроде бы во все мои аккаунты пытаются войти. Приходили коды, сообщения о попытках авторизации, звонки с подтверждением входа…», — вспоминает пострадавшая Стефания.

Пострадавшие предполагают, что мужчина ведет детальную базу данных по их личным данным и может использовать технические инструменты для массовых звонков и рассылок.

«Очевидно, что человек технически прошел. То есть он знает, как производить все эти автодозвоны, авторассылки, спам. Понятно, что это не делается вручную, потому что у него колоссальная база девушек плюс он ведет на них досье», — говорит Мария.

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Пока известно о 55 подтвержденных случаях. Женщины объединились, чтобы собрать улики.

Сам мужчина отрицает обвинения и заявляет о якобы кампании против него. Мол, информация, распространяемая женщинами, недостоверна.

Реакция, вероятно, Виктора на публикации потерпевших

Что рассказывают пострадавшие

Рассказы пострадавших женщин:

«Он очень настаивал, чтобы я пошла с ним в заброшенный театр в 20:00 в -10 °C мороза, постоянно звонил мне по разным номерам — бывало, по 15-20 раз подряд. Блокировки не помогали. Потом еще три года писал, звонил и поздравлял с днем рождения. После него я четыре года не хотела ни с кем знакомиться, потому что просто боялась»

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«На каждый день рождения получаю угрозы. Он говорит, что я ему виновата. Кидал мне фото окон, где я живу и работаю, обрывал телефон»

«Девочки, и я знаю его. Он познакомился со мной в 22 году, работал в Glovo. Так же все спрашивал меня: кто я, где я, чем занимаюсь. Потом каждый год поздравлял с днем рождения в Telegram. Ник тот же — „Едро Атома Гелия“

«Я его заблокировала. Он также спрашивал, почему заблокировала. Потом однажды позвонил через 4 года. Говорю: „Между вышла, не звони“

«Сейчас он может пугать сообщениями, но никто не знает, как он будет действовать через месяц или через год»

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«Я теперь вынуждена ездить только на такси. Если куда-то иду, меня обычно встречают или провожают»

Также потерпевшие рассказали, что мужчина оформлял на них доставку товаров на суммы от 10 до 130 тысяч гривен. Еще одна девушка столкнулась с тем, что сталкер рассылал оглашение в Telegram от ее имени с сообщениями сексуального характера.

Сталкер рассылал объявления от имени девушки в Telegram

«Есть девушки, которых он терроризирует с 2012 года. Есть девочки, которые соглашались пойти с ним выпить кофе. Он отводил их в Зеленый театр. И уже две девушки рассказывали, что он предлагал спуститься в катакомбы посмотреть на гнездо птенцов. Я не знаю, на что этот человек способен», — рассказала Лидия.

Женщины делятся, что преследователь фиксировал момент их знакомства на бодикамеру.

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Поздравления с Днем рождения

Реакция полиции

Как информируют в полиции, по факту заявлений о преследовании женщин в Киеве одним из местных жителей начато уголовное производство.

«Отдел дознания Соломенского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины — нарушение неприкосновенности частной жизни», — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают потерпевших и обстоятельства действий злоумышленника. Продолжается следствие.

Ранее бывший офицер военной разведки превратил жизнь экс-жены в настоящий «шпионский триллер», используя свои профессиональные навыки для преследования. Женщина убежала от него в сотне километров из-за домашнего насилия, однако это не остановило мужчину — он продолжил террор: посылал угрозы и находил способы выходить на связь. В конце концов, ситуация дошла до суда. Мужчину признали виновным в преследовании и привлекли к ответственности.

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