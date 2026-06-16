В Киеве автобус «влетел» в остановку транспорта: есть пострадавшие

В Киеве автобус «влетел» в остановку, фото из соцсетей

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В Киеве на Рембазе автобус на скорости снес остановку общественного транспорта. По предварительным данным, известно о пострадавших. ДТП произошло во вторник, 16 июня, в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Автобус влетел в остановку общественного транспорта на Рембазе: что известно

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Автобус на скорости «влетел» в общественную остановку и снес ее.

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Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители, которые работают на месте происшествия.

По предварительным данным также известно, что водитель потерял сознание за рулем. От аварии пострадали две женщины: у одной — ушибы головы, а у другой — травма руки. Женщин осматривают медики.

Автобус №63 врезался в остановку по улице Бориспольской.

Водитель автобуса был госпитализирован.

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На опубликованных в соцсетях фото видна опрокинутая остановка, поврежденный автобус и несколько машин скорой помощи и полиции.

ДТП на Бориспольской, фото из соцсетей

ДТП на Бориспольской, фото из соцсетей

ДТП на Бориспольской, фото из соцсетей

ДТП на Бориспольской, фото из соцсетей

За превышение скорости будут наказывать по-новому

Напомним, правительство и МВД призывают Верховную Раду немедленно принять законопроект об ужесточении ответственности за превышение скорости и расширение сети камер автофиксации.

На заседании парламента 12 июня премьер-министр Юлия Свириденко и глава МВД Игорь Клименко подчеркнули, что для водителей, которые регулярно пренебрегают правилами, штрафы должны стать дифференцированными и существенно выше.

Катализатором для системных изменений стала недавняя резонансная смертельная ДТП на Караваевых Дачах в Киеве, где водитель на высокой скорости влетел в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека.

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Впоследствии выяснилось, что виновник аварии является системным нарушителем: на его счету 39 нарушений ПДД и четыре аварии, две из которых произошли в этом году.

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