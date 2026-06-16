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В Киеве автобус «влетел» в остановку транспорта: есть пострадавшие
В Киеве произошло серьезное ДТП с участием автобуса №63, который снес остановку общественного транспорта на улице Бориспольской. Пострадали две женщины.
В Киеве на Рембазе автобус на скорости снес остановку общественного транспорта. По предварительным данным, известно о пострадавших. ДТП произошло во вторник, 16 июня, в Дарницком районе Киева.
Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.
Автобус влетел в остановку общественного транспорта на Рембазе: что известно
По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Автобус на скорости «влетел» в общественную остановку и снес ее.
Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители, которые работают на месте происшествия.
По предварительным данным также известно, что водитель потерял сознание за рулем. От аварии пострадали две женщины: у одной — ушибы головы, а у другой — травма руки. Женщин осматривают медики.
Автобус №63 врезался в остановку по улице Бориспольской.
Водитель автобуса был госпитализирован.
На опубликованных в соцсетях фото видна опрокинутая остановка, поврежденный автобус и несколько машин скорой помощи и полиции.
За превышение скорости будут наказывать по-новому
Напомним, правительство и МВД призывают Верховную Раду немедленно принять законопроект об ужесточении ответственности за превышение скорости и расширение сети камер автофиксации.
На заседании парламента 12 июня премьер-министр Юлия Свириденко и глава МВД Игорь Клименко подчеркнули, что для водителей, которые регулярно пренебрегают правилами, штрафы должны стать дифференцированными и существенно выше.
Катализатором для системных изменений стала недавняя резонансная смертельная ДТП на Караваевых Дачах в Киеве, где водитель на высокой скорости влетел в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека.
Впоследствии выяснилось, что виновник аварии является системным нарушителем: на его счету 39 нарушений ПДД и четыре аварии, две из которых произошли в этом году.