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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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221
Время на прочтение
2 мин

В Киеве автобус «влетел» в остановку транспорта: есть пострадавшие

В Киеве произошло серьезное ДТП с участием автобуса №63, который снес остановку общественного транспорта на улице Бориспольской. Пострадали две женщины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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В Киеве автобус "влетел" в остановку

В Киеве автобус «влетел» в остановку, фото из соцсетей

В Киеве на Рембазе автобус на скорости снес остановку общественного транспорта. По предварительным данным, известно о пострадавших. ДТП произошло во вторник, 16 июня, в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Автобус влетел в остановку общественного транспорта на Рембазе: что известно

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Автобус на скорости «влетел» в общественную остановку и снес ее.

Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители, которые работают на месте происшествия.

По предварительным данным также известно, что водитель потерял сознание за рулем. От аварии пострадали две женщины: у одной — ушибы головы, а у другой — травма руки. Женщин осматривают медики.

Автобус №63 врезался в остановку по улице Бориспольской.

Водитель автобуса был госпитализирован.

На опубликованных в соцсетях фото видна опрокинутая остановка, поврежденный автобус и несколько машин скорой помощи и полиции.

ДТП на Бориспольской, фото из соцсетей

ДТП на Бориспольской, фото из соцсетей

ДТП на Бориспольской, фото из соцсетей

ДТП на Бориспольской, фото из соцсетей

ДТП на Бориспольской, фото из соцсетей

ДТП на Бориспольской, фото из соцсетей

ДТП на Бориспольской, фото из соцсетей

ДТП на Бориспольской, фото из соцсетей

За превышение скорости будут наказывать по-новому

Напомним, правительство и МВД призывают Верховную Раду немедленно принять законопроект об ужесточении ответственности за превышение скорости и расширение сети камер автофиксации.

На заседании парламента 12 июня премьер-министр Юлия Свириденко и глава МВД Игорь Клименко подчеркнули, что для водителей, которые регулярно пренебрегают правилами, штрафы должны стать дифференцированными и существенно выше.

Катализатором для системных изменений стала недавняя резонансная смертельная ДТП на Караваевых Дачах в Киеве, где водитель на высокой скорости влетел в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека.

Впоследствии выяснилось, что виновник аварии является системным нарушителем: на его счету 39 нарушений ПДД и четыре аварии, две из которых произошли в этом году.

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Дата публикации
Количество просмотров
221
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