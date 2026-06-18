У Києві чоловік у масці серед ночі пробрався у квартири дівчат та погрожував вбивством: деталі

Затриманий / © Поліція Києва

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У Києві правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який влаштував справжнє нічне полювання на жінок. Обидва важкі злочини фігурант скоїв в один вечір із різницею в одну годину у різних районах столиці.

Про це повідомляє головне управління Національної поліції у місті Києві.

Перший інцидент стався близько 21:30 у престижному Печерському районі столиці. На спецлінію надійшло повідомлення від наляканої 21-річної місцевої мешканки, яка стала жертвою нападника.

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«Дівчина розповіла, що близько 21:30 невідомий чоловік у медичній масці через відчинене на провітрювання вікно проник до її квартири на другому поверсі п’ятиповерхівки. Погрожуючи вбивством, він відібрав у неї мобільний телефон, після чого втік із квартири через вхідні двері», — зазначають у поліції Києва.

Вже за годину, близько 22:30, аналогічний факт зафіксували у Голосіївському районі міста. Цього разу по допомогу до правоохоронців звернулася 26-річна киянка, яка ледь не стала жертвою збройного пограбування на вулиці.

«Поблизу залізничних колій на вулиці Саперно-Слобідській невідомий чоловік погрожував їй пістолетом та вимагав гроші. Скориставшись моментом, жінка зателефонувала подрузі по гучному зв’язку, після чого нападник втік», — розповіли слідчі.

Саме дії потерпілої, яка зорієнтувалася та увімкнула гучний зв’язок на телефоні, злякали нападника і змусили його накивати п’ятами без наживи.

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Правоохоронці встановили та затримали фігуранта. Ним виявився 25-річний уродженець Миколаївської області, який раніше вже був судимий за вчинення майнового злочину.

Матеріали справи / © Поліція Києва

«Поліцейські вилучили у нього іграшковий пістолет, яким він погрожував потерпілій у Голосіївському районі, а також мобільний телефон, який він силою відібрав у першої заявниці на Печерську», — підкреслили у поліції.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Надзвичайні події Києва — останні новини

Нагадаємо, поліція Києва затримала 44-річного киянина, який розбещував 9-річну дівчинку. Зловмисник познайомився з дитиною біля під’їзду, коли вона гуляла сама, та увійшов у довіру, запропонував навчити кататися на велосипеді, пригощав цукерками й подарував мобільний телефон.

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Після цього він почав запрошувати дівчинку до себе додому, де вчиняв розпусні дії та знімав фото й відео інтимного характеру.

Також, ввечері 14 червня стало відомо, що на столичній Троєщині сталася сутичка між групою людей та поліцією, через що було частково заблоковано рух транспорту. Повідомлялося, що конфлікт виник начебто після спроби представників ТЦК затримати чоловіка, на захист якого стали перехожі.

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