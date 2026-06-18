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Синоптики потішили прогнозом у Києві, але це ненадовго: коли погода знову зіпсується
У Києві 18 червня очікується до +25 градусів тепла.
Найближчими днями мешканців столичного регіону очікує хмарна та волога погода із помірним температурним фоном.
За даними Укргідрометцентру, 18 червня на Київщині очікується мінлива хмарність, проте дощів не передбачається. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.
На території області нічна температура коливатиметься в межах +9…+14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +25 градусів тепла.
Безпосередньо у столиці вночі стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів, а вдень години очікується комфортна прохолода близько +23 градусів вище нуля.
Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у Києві хмари 18 червня закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора.
Температура повітря коливатиметься від +14 до + 21 градусів тепла.
У п’ятницю, 19 червня, в столиці пройдуть дощі. Стовпчики термометрів показуватимуть від +16 градусів тепла вночі до +25 градусів тепла вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 18 червня.
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