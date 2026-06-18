Синоптики потішили прогнозом у Києві, але це ненадовго: коли погода знову зіпсується

Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві та області 18 червня / © pexels.com

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Найближчими днями мешканців столичного регіону очікує хмарна та волога погода із помірним температурним фоном.

За даними Укргідрометцентру, 18 червня на Київщині очікується мінлива хмарність, проте дощів не передбачається. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

На території області нічна температура коливатиметься в межах +9…+14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +25 градусів тепла.

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Безпосередньо у столиці вночі стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів, а вдень години очікується комфортна прохолода близько +23 градусів вище нуля.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у Києві хмари 18 червня закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора.

Температура повітря коливатиметься від +14 до + 21 градусів тепла.

Погода у Києві 18 червня / © скриншот

У п’ятницю, 19 червня, в столиці пройдуть дощі. Стовпчики термометрів показуватимуть від +16 градусів тепла вночі до +25 градусів тепла вдень.

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Погода у Києві 19 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 18 червня.

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