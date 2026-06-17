Після скандалу та скарг у Києві звільняють директора лікарні, де помер військовий

КМДА достроково розриває контракт із директором Київської лікарні швидкої допомоги / © КМДА

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Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації повідомив про дострокове припинення контракту з директором Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Віктором Дорошем.

Департамент охорони здоров'я міста Києва повідомив про це 17 червня.

Як зазначили у відомстві, керівника медзакладу буде звільнено завтра, 18 червня 2026 року, за результатами комплексної перевірки діяльності лікарні.

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У КМДА пояснили, що під час інспекції було виявлено низку порушень. Серед підстав для кадрового рішення називають невиконання умов контракту, а також неналежне виконання посадових обов’язків.

У Департаменті охорони здоров’я наголосили, що рішення ухвалили відповідно до чинного законодавства та на основі висновків профільної комісії, яка аналізувала результати перевірки.

«Усі зафіксовані порушення отримали відповідну управлінську та кадрову оцінку», — зазначили в департаменті.

Там також нагадали, що перевірку роботи Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги розпочали після суспільного резонансу та звернень громадян. За її підсумками було ухвалено рішення про дострокове розірвання контракту з директором закладу.

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Смерть бійця в лікарні швидкої допомоги: що відомо

9 червня у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер поранений боєць Сергій Кузнєцов.

Після цього командир відділення аеророзвідки 56-ї окремої механізованої бригади Сергій Гнєзділов заявив, що військовий дістав відносно неважкі уламкові поранення, а до трагедії, за його словами, могла призвести ймовірна недбалість під час надання медичної допомоги.

Після цього понад три десятки військових, ветеранів, волонтерів, правозахисників та представників медіа закликали провести ретельне розслідування обставин смерті захисника. Також вони звернули увагу на скарги, які раніше надходили щодо роботи цього медичного закладу.

Тож правоохоронці розпочали два кримінальні провадження. Передусім, за фактом смерті військового, а також — можливого неналежного виконання медичними працівниками своїх професійних обов’язків.

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У КМДА повідомили, що протягом 2025-2026 років до Департаменту охорони здоров’я надійшло 7 офіційних звернень, пов’язаних із якістю організації медичної допомоги в лікарні швидкої медичної допомоги.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ГУЧНИЙ СКАНДАЛ! Смерть пораненого бійця у Києві: рідні звинувачують лікарню у недбалості

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