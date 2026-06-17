Впав з сьомого поверху: у Києві врятували сервала (фото, відео)

У Києві врятували сервала. / © Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

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У Києві на Академмістечку зооволонтери спіймали екзотичного хижака — сервала, який випав із вікна квартири на сьомому поверсі.

Про успішну рятувальну операцію повідомили у Київській службі порятунку тварин (KARG).

Як з’ясували рятувальники, тварина застрягла у віконному клині під час провітрювання, проте змогла викрутитися і впасти назовні. У квартирі, де тимчасово утримували хижака, на вікнах були відсутні захисні сітки чи обмежувачі.

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Коли волонтери отримали виклик, вони спочатку припустили, що йдеться про звичайного великого кота. Проте на місці виявили рідкісного африканського ссавця. Люди, які доглядали за сервалом, намагалися впіймати його самостійно.

Проте тварина була налякана після падіння, тому чинила опір та сховалася в кущах. Рятувальники KARG виявили хижака та успішно доправили його до ветеринарної клініки, де наразі фахівці обстежують його стан.

У Києві врятували сервала. / © Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

«Про небезпеку вікон у режимі провітрювання написано вже дуже багато, але, схоже, все ще недостатньо. Тимчасові утримувачі навіть не припускали, що цей „котик“ також може потрапити у віконний клин. Звичайні коти часто застрягають в ньому й страждають від стиснення. Сервал виявився сильнішим: викрутився й випав із висоти сьомого поверху», — зазначили у KARG.

Зооволонтери закликають киян обов’язково встановлювати спеціальні захисні сітки та обмежувачі на вікна, оскільки від випадкового випадіння не застраховані ні домашні улюбленці, ні навіть діти.

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У Києві врятували сервала. / © Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

«Поки достеменно невідомо, скільки життів мають сервали й скільки з них довелося витратити на цей політ, а точніше — приземлення. Але ми дуже просимо: встановлюйте обмежувачі та захисні сітки на вікна. Жити із зачиненими вікнами неможливо, тому провітрюйте безпечно, якщо поруч із вами живуть ті, за кого ви відповідаєте. З вікон випадають не лише коти, собаки й сервали, а ще й діти. Бережіть тих, хто залежить від вас», — наголосили в KARG.

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