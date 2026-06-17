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- Київ
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З потеплінням на Київ суне "наліт" негоди: синоптики попередили, коли очікувати
Стовпчики термометрів у Києві 17 червня триматимуться в межах +20…+23 градусів, але хмари затягнуть небо на весь день.
У середу, 17 червня, у Києві та Київській області буде мінлива погода.
Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у Києві 17 червня опадів не передбачається, впродовж дня температура повітря підніметься до +20…+22 градусів вище нуля.
За даними Українського гідрометцентру на Київщині 17 червня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірні короткочасні дощі із грозами.
Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах +9…+14 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.
У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +22 градусів вище нуля.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, у столиці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +13 градусів тепла вночі до +23 градусів тепла вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 17 червня.
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