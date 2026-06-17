З потеплінням на Київ суне "наліт" негоди: синоптики попередили, коли очікувати

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 17 червня / © Unsplash

Реклама

У середу, 17 червня, у Києві та Київській області буде мінлива погода.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у Києві 17 червня опадів не передбачається, впродовж дня температура повітря підніметься до +20…+22 градусів вище нуля.

За даними Українського гідрометцентру на Київщині 17 червня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірні короткочасні дощі із грозами.

Реклама

Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах +9…+14 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +22 градусів вище нуля.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, у столиці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +13 градусів тепла вночі до +23 градусів тепла вдень.

Реклама

Погода у Києві 17 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 17 червня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів