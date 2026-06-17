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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
1 хв

З потеплінням на Київ суне "наліт" негоди: синоптики попередили, коли очікувати

Стовпчики термометрів у Києві 17 червня триматимуться в межах +20…+23 градусів, але хмари затягнуть небо на весь день.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 17 червня

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 17 червня / © Unsplash

У середу, 17 червня, у Києві та Київській області буде мінлива погода.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у Києві 17 червня опадів не передбачається, впродовж дня температура повітря підніметься до +20…+22 градусів вище нуля.

За даними Українського гідрометцентру на Київщині 17 червня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірні короткочасні дощі із грозами.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах +9…+14 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +22 градусів вище нуля.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, у столиці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +13 градусів тепла вночі до +23 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 17 червня / © скриншот

Погода у Києві 17 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 17 червня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
175
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