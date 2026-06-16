Київські науковиці-пенсіонерки стали зірками Мережі: у чому секрет їхнього довголіття

Київські науковиці / © Скріншот з відео

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У Києві дві літні жінки-науковиці стали популярними в інтернеті. Вони поділилися історією своєї дружби, розповіли про роботу та пенсії, чим приємно вразили українців.

Про це жінки розповіли в інтерв’ю блогерці Ангеліні Пічик.

Героїнями відео стали 87-річна Лідія, яка є кандидатом хімічних наук і продовжує працювати в Інституті органічної хімії, та її 90-річна подруга — кандидат біологічних наук і колишня викладачка. Обидві жінки повідомили, що отримують пенсію у розмірі близько 16 тисяч гривень.

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Лідія, яка переїхала до Києва у шестирічному віці, зазначила, що задоволена своїм фінансовим становищем, проте розмірковує над завершенням трудової діяльності.

«Ми пенсіонери. Моєї пенсії мені вистачає. А я ще й працюю. Поки працюю. Може, вже й досить», — прокоментувала вона.

Подруги, дитинство однієї з яких минуло у Кременчуці, розповіли, що їхня дружба триває понад пів століття.

«Ми дружимо 56 років», — поділилися жінки.

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За їхніми словами, вони познайомилися у театрі, після чого почали спілкуватися та підтримувати близькі стосунки.

Користувачі соціальних мереж у коментарях відзначили професійні здобутки науковиць, а також їхню життєву енергію та міцний зв’язок. Багато глядачів назвали історію подруг прикладом активного довголіття.

Нагадаємо, у Бразилії родина 32-річної психологині звинувачує систему на основі штучного інтелекту у її смерті. Жінка майже п’ять днів чекала на місце в реанімації, а обставини трагедії тепер розслідують.

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