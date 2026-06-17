Багаторічний терор: у Києві понад 50 жінок заявили про сталкера, який переслідує їх

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У Києві понад 50 жінок заявили про багаторічне переслідування з боку чоловіка, який знайомився з ними на вулиці, а потім роками тероризував дзвінками, повідомленнями та погрозами. Після численних скарг на бездіяльність поліція відкрила провадження.

Про це повідомляє «Українська правда».

Ймовірний сталкер із Києва

За словами жінок, усе починалося з випадкового знайомства — біля університетів, у метро чи просто на вулиці. Згодом чоловік починає масово телефонувати, писати з різних акаунтів і щороку нагадує про себе, зокрема у Дні народження.

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Що ж відбувається після блокування? Він влаштовує спам-атаки та погрожує публікацією персональних даних. Деякі жінки також повідомляють про спроби зламу акаунтів і публікацію їхніх номерів у Мережі.

«Було повідомлення зі змістом: „Якщо ти зараз не розблокуєш, через годину почнуться дзвінки“. І дійсно за годину я вскочила з ліжка від того, що мій телефон просто розривався від смс і дзвінків. Начебто в усі мої акаунти намагаються увійти. Приходили коди, повідомлення про спроби авторизації, дзвінки з підтвердженням входу…», — пригадує постраждала Стефанія.

Постраждалі припускають, що чоловік веде детальну базу даних із їхніми особистими даними та може використовувати технічні інструменти для масових дзвінків і розсилок.

«Очевидно, що людина технічно прошарена. Тобто він знає, як робити всі ці автодозвони, авторозсилки, спам. Зрозуміло, що це не робиться вручну, тому що в нього колосальна база дівчат, плюс він веде на них досьє», — каже Марія.

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Наразі відомо щонайменше про 55 підтверджених випадків. Жінки об’єдналися, щоб зібрати докази.

Сам чоловік заперечує звинувачення та заявляє про нібито кампанію проти нього. Мовляв, інформація, яку розповсюджують жінки, є недостовірною.

Реакція, ймовірно, Віктора на публікації потерпілих

Що розповідають постраждалі

Розповіді потерпілих жінок:

«Він дуже наполягав, щоб я пішла з ним до закинутого театру о 20:00 у -10 °C морозу, постійно телефонував мені з різних номерів — бувало, по 15-20 разів поспіль. Блокування не допомагали. Потім ще три роки писав, дзвонив і вітав із днем народження. Після нього я чотири роки не хотіла ні з ким знайомитися, бо просто боялася»

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«На кожен день народження отримую погрози. Він каже, що я йому „винна“. Кидав мені фото вікон, де я живу і працюю, обривав телефон»

«Дівчата, і я знаю його. Він познайомився зі мною у 22-му році, працював у Glovo. Так само все випитував у мене: хто я, де я, чим займаюся. Потім кожного року вітав із днем народження в Telegram. Нік той самий — „Єдро Атома Гелія»

«Я його заблокувала. Він так само питав, чому заблокувала. Потім якось подзвонив через 4 роки. Кажу: „Заміж вийшла, не дзвони“

«Зараз він може лякати повідомленнями, але ніхто не знає, як він буде діяти через місяць чи через рік»

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«Я тепер вимушена їздити тільки на таксі. Якщо кудись іду, мене зазвичай зустрічають або проводжають»

Також потерпілі розповіли, що чоловік оформлював на них доставки товарів на суми від 10 до 130 тисяч гривень. Ще одна дівчина зіткнулася з тим, що сталкер розсилав оглошення у Telegram від її імені з повідомленнями сексуального характеру.

Сталкер розсилав оголошення від імені дівчини у Telegram

«Є дівчата, яких він тероризує з 2012 року. Є дівчата, які погоджувалися піти з ним випити кави. Він відводив їх до Зеленого театру. І вже дві дівчини розповідали, що він пропонував спуститися в катакомби „подивитися на гніздо пташенят“. Я не знаю, на що ця людина здатна», — розповіла Лідія.

Жінки діляться, що переслідувач фіксував момент їхнього знаймоства на бодікамеру.

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Привітання з Днем народження

Реакція поліції

Як інформують у поліції, за фактом заяв про переслідування жінок у Києві одним із місцевих мешканців розпочато кримінальне провадження.

«Відділом дізнання Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності приватного життя», — йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють потерпілих та обставини дій зловмисника. Триває слідство.

Раніше колишній офіцер військової розвідки перетворив життя ексдружини на справжній «шпигунський трилер», використовуючи свої професійні навички для переслідування. Жінка втекла від нього за сотні кілометрів через домашнє насильство, однак це не зупинило чоловіка — він продовжив терор: надсилав погрози та знаходив способи виходити на зв’язок. Зрештою ситуація дійшла до суду. Чоловіка визнали винним у переслідуванні та притягнули до відповідальності.

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