Упал с седьмого этажа: в Киеве спасли сервала (фото, видео)

В Киеве спасли сервала. / © Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

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В Киеве на Академгородке зооволонтеры поймали экзотического хищника — сервала, выпавшего из окна квартиры на седьмом этаже.

Об успешной спасательной операции сообщили в Киевской службе спасения животных (KARG).

Как выяснили спасатели, животное застряло в оконном клине во время проветривания, однако смогло выкрутиться и упасть наружу. В квартире, где временно содержали хищника, на окнах отсутствовали защитные сетки или ограничители.

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Когда волонтеры получили вызов, они сначала предположили, что речь идет об обычном большом коте. Однако на месте обнаружили редкого африканского млекопитающего. Люди, которые ухаживали за сервалом, пытались поймать его самостоятельно.

Однако животное было напугано после падения, поэтому сопротивлялось и спряталось в кустах. Спасатели KARG обнаружили хищника и успешно доставили его в ветеринарную клинику, где специалисты обследуют его состояние.

В Киеве спасли сервала. / © Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

«Об опасности окон в режиме проветривания написано уж очень много, но, похоже, все еще недостаточно. Временные держатели даже не предполагали, что этот котик также может попасть в оконный клин. Обычные кошки часто застревают в нем и страдают от сжатия. Сервал оказался сильнее: выкрутился и выпал с высоты седьмого этажа», — отметили в KARG.

Зооволонтеры призывают киевлян обязательно устанавливать специальные защитные сетки и ограничители на окна, поскольку от случайного выпадения не застрахованы ни домашние питомцы, ни даже дети.

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В Киеве спасли сервала. / © Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

«Пока неизвестно, сколько жизней имеют сервалы и сколько из них пришлось потратить на этот полет, а точнее — приземление. Но мы просим: устанавливайте ограничители и защитные сетки на окна. Жить с закрытыми окнами невозможно, поэтому проветривайте безопасно, если рядом с вами живут те, за кого вы отвечаете. Из окон выпадают не только кошки, собаки и сервалы, но и дети. Берегите тех, кто зависит от вас», — отметили в KARG.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении мужчине, который жестоко лишил жизни собственной собаки в Святошинском районе.

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