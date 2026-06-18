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Синоптики порадовали прогнозом в Киеве, но это ненадолго: когда погода снова испортится
В Киеве 18 июня ожидается температура до +25 градусов тепла.
В ближайшие дни жителей столичного региона ждет облачная и влажная погода с умеренными температурами.
По данным Укргидрометцентра, 18 июня в Киевской области ожидается переменная облачность, однако дождей не предвидится. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 метров в секунду.
На территории области ночная температура будет колебаться в пределах +9…+14 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +25 градусов тепла.
Прямо в столице ночью столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов, а днём ожидается комфортная прохлада около +23 градусов выше нуля.
Как сообщается на метеопортале Sinoptik, в Киеве 18 июня облака затянут небо уже утром и продержатся весь день, а только вечером начнут постепенно рассеиваться. Утром и днём ожидается мелкий дождь, который должен закончиться ближе к вечеру.
Температура воздуха будет колебаться от +14 до +21 градуса тепла.
В пятницу, 19 июня, в столице пройдут дожди. Столбики термометров будут показывать от +16 градусов тепла ночью до +25 градусов тепла днём.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 18 июня.
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