У Києві автобус "влетів" у зупинку транспорту: є постраждалі

У Києві автобус «влетів» у зупинку, фото з соцмереж

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У Києві на Рембазі автобус на швидкості зніс зупинку громадського транспорту. За попередніми даними відомо про постраждалих. ДТП трапилося у вівторок, 16 червня, у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляють користувачі у соціальних мережах.

Автобус влетів у зупинку громадського транспорту на Рембазі: що відомо

За попередньою інформацією, водієві стало погано за кермом. Автобус на швидкості «влетів» у громадську зупинку та зніс її.

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Всі обставини аварії встановлюють правоохоронці, які працюють на місці випадку.

За попередніми даними також відомо, що водій втратив свідомість за кермом. Від аварії постраждали дві жінки: в однієї — забиття голови, а в іншої — травма руки. Жінок оглядають медики.

Автобус №63 врізався у зупинку по вулиці Бориспільській.

Водія автобуса госпіталізували.

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На опублікованих в соцмережах фото видно перекинуту зупинку, пошкоджений автобус та кілька машин швидкої допомоги та поліції.

ДТП на Бориспільській, фото з соцмереж

ДТП на Бориспільській, фото з соцмереж

ДТП на Бориспільській, фото з соцмереж

ДТП на Бориспільській, фото з соцмереж

За перевищення швидкості каратимуть по-новому

Нагадаємо, уряд та МВС закликають Верховну Раду негайно ухвалити законопроєкт про посилення відповідальності за перевищення швидкості та розширення мережі камер автофіксації.

На засіданні парламенту 12 червня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та очільник МВС Ігор Клименко наголосили, що для водіїв, які регулярно нехтують правилами, штрафи мають стати диференційованими й суттєво вищими.

Каталізатором для системних змін стала нещодавня резонансна смертельна ДТП на Караваєвих Дачах у Києві, де водій на високій швидкості влетів у підземний перехід, внаслідок чого загинуло четверо людей. Згодом з’ясувалося, що винуватець аварії є системним порушником: на його рахунку 39 порушень ПДР та чотири аварії, дві з яких сталися цьогоріч.

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