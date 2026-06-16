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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
2 хв

У Києві автобус "влетів" у зупинку транспорту: є постраждалі

У Києві сталася серйозна ДТП за участю автобуса №63, який зніс зупинку громадського транспорту на вулиці Бориспільській. Постраждали дві жінки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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У Києві автобус "влетів" у зупинку

У Києві автобус «влетів» у зупинку, фото з соцмереж

У Києві на Рембазі автобус на швидкості зніс зупинку громадського транспорту. За попередніми даними відомо про постраждалих. ДТП трапилося у вівторок, 16 червня, у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляють користувачі у соціальних мережах.

Автобус влетів у зупинку громадського транспорту на Рембазі: що відомо

За попередньою інформацією, водієві стало погано за кермом. Автобус на швидкості «влетів» у громадську зупинку та зніс її.

Всі обставини аварії встановлюють правоохоронці, які працюють на місці випадку.

За попередніми даними також відомо, що водій втратив свідомість за кермом. Від аварії постраждали дві жінки: в однієї — забиття голови, а в іншої — травма руки. Жінок оглядають медики.

Автобус №63 врізався у зупинку по вулиці Бориспільській.

Водія автобуса госпіталізували.

На опублікованих в соцмережах фото видно перекинуту зупинку, пошкоджений автобус та кілька машин швидкої допомоги та поліції.

ДТП на Бориспільській, фото з соцмереж

ДТП на Бориспільській, фото з соцмереж

ДТП на Бориспільській, фото з соцмереж

ДТП на Бориспільській, фото з соцмереж

ДТП на Бориспільській, фото з соцмереж

ДТП на Бориспільській, фото з соцмереж

ДТП на Бориспільській, фото з соцмереж

ДТП на Бориспільській, фото з соцмереж

За перевищення швидкості каратимуть по-новому

Нагадаємо, уряд та МВС закликають Верховну Раду негайно ухвалити законопроєкт про посилення відповідальності за перевищення швидкості та розширення мережі камер автофіксації.

На засіданні парламенту 12 червня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та очільник МВС Ігор Клименко наголосили, що для водіїв, які регулярно нехтують правилами, штрафи мають стати диференційованими й суттєво вищими.

Каталізатором для системних змін стала нещодавня резонансна смертельна ДТП на Караваєвих Дачах у Києві, де водій на високій швидкості влетів у підземний перехід, внаслідок чого загинуло четверо людей. Згодом з’ясувалося, що винуватець аварії є системним порушником: на його рахунку 39 порушень ПДР та чотири аварії, дві з яких сталися цьогоріч.

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Дата публікації
Кількість переглядів
321
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