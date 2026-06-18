Запугали "розыском ТЦК" и отобрали имущество на 5,6 миллиона: в Киеве задержали дерзких мошенников (фото)

Суд / © pixabay.com

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В Киеве правоохранители разоблачили и задержали двух злоумышленников, которые с помощью психологического давления и вымышленного «розыска ТЦК» выманили у местного жителя имущество на сумму почти 5,6 миллиона гривен.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По данным следствия, организатором криминальной схемы оказался 44-летний житель Киевской области. Мужчина целенаправленно искал одиноких граждан, владеющих дорогой недвижимостью. Его жертвой стал киевлянин, в собственности которого была квартира в столице, а также частный дом с земельным участком в области.

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Для реализации аферы организатор привлек 38-летнего сообщника, взявшего на себя роль работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как работала схема

Псевдосотрудник ТЦК встретился с потерпевшим и заявил, что тот якобы объявлен в розыск из-за нарушения правил военного учета. В дальнейшем мошенники начали запугивать мужчину, уверяя, что государство конфискует все его имущество.

Чтобы спасти жилье, дельцы предложили киевлянину временно переоформить недвижимость на подконтрольных им лиц. Находясь под жестким психологическим давлением, потерпевший поверил аферистам и подписал документы на отчуждение дома и участка.

Один из мошенников / © Полиция Киева

Сразу после этого злоумышленники продали чужое имущество, а деньги присвоили.

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Второй мошенник / © Полиция Киева

Общая сумма ущерба составляет около 5,6 млн гривен.

Что чревато задержанным

Следователи столичной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры уже объявили фигурантам о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).

Санкция этой статьи предусматривает суровое наказание — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения: организатора схемы отправили под стражу, а его сообщнику назначили круглосуточный домашний арест.

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Правоохранители продолжают следственные действия, чтобы установить, были ли у задержанных другие жертвы.

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