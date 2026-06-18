В Киеве может существенно возрасти тариф на воду: о какой сумме идет речь

Водоснабжение / © Shutterstock

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В Киеве могут повысить тариф на водоснабжение до 65 грн. Такую возможность рассматривает «Киевводоканал».

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, об этом сообщает «Новости.LIVE».

По его словам, окончательное решение будет приниматься Киевсоветом и исполнительными органами, а подобные инициативы уже фиксируются и в других общинах Киевской области.

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«Бородянка, Киевская область, водоканал повышает тариф до 123 гривен. Это самая большая стоимость, которая сегодня предлагается», — сказал он.

В то же время, эксперт подчеркнул, что повышение возможно только после проведения полного финансового и технического аудита предприятия и обеспечения прозрачной отчетности. Без этого, отмечает Попенко, пересмотр тарифов недопустим.

Ранее говорилось, что тарифы на воду в Украине начали массово расти после передачи полномочий по их установлению местным властям, и в отдельных городах цены уже выросли в 2-3 раза. Самая дорогая вода в Павлограде, где ее стоимость составляет около 113 грн за кубометр. Во многих других городах тарифы приближаются к 100 грн. или уже превышают эту отметку. Причиной удорожания является резкий рост расходов водоканалов на электроэнергию, материалы, зарплаты и содержание изношенной инфраструктуры.

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