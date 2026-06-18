Перерізав горло, коли вона спала: на Київщині затримали військового за вбивство 17-річної дівчини

На Київщині військовий вбив дівчину / © Поліція Київської області

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У Київській області правоохоронці затримали 28-річного військовослужбовця, який підозрюється у жорстокому вбивстві 17-річної дівчини. Фастівський міськрайонний суд вже обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили у поліції Київської області.

За даними слідства, трагедія сталася вночі 17 червня. Мати загиблої залишила трьох своїх дітей вдома самих, а сама пішла вживати алкоголь до знайомих. У цей час до помешкання прийшов 28-річний сусід. Через конфлікт, який стався між ними напередодні, зловмисник вирішив помститися старшій доньці жінки.

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«Схопивши до рук ніж, він перерізав горло дівчині, яка у той час спала у своєму ліжку», — зазначили у поліції. Потерпіла померла на місці події.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний є раніше судимим за аналогічний злочин. Окрім того, з’ясувалося, що чоловік самовільно залишив військову частину. Його затримали за лічені години після виявлення тіла.

Слідчі поліції Київщини повідомили затриманому про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого особою, яка раніше вже вчиняла такий злочин (п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Наразі досудове розслідування триває. У разі доведення провини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Бучі правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, проник до квартири через вікно та вчинив дії сексуального характеру щодо дитини.

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