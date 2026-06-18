У Києві може суттєво зрости тариф на воду: про яку суму йдеться

Водопостачання / © Shutterstock

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У Києві можуть підвищити тариф на водопостачання до 65 грн. Таку можливість розглядає «Київводоканал».

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, про це повідомляє «Новини.LIVE».

За його словами, остаточне рішення ухвалюватимуть Київрада та виконавчі органи, а подібні ініціативи вже фіксуються і в інших громадах Київської області.

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«Бородянка, Київська область, водоканал підвищує тариф до 123 гривень. Це найбільша вартість, яка сьогодні пропонується», — сказав він.

Водночас експерт наголосив, що підвищення можливе лише після проведення повного фінансового та технічного аудиту підприємства та забезпечення прозорої звітності. Без цього, наголошує Попенко, перегляд тарифів є неприпустимим.

Раніше йшлося про те, що тарифи на воду в Україні почали масово зростати після передачі повноважень щодо їх встановлення місцевій владі, і в окремих містах ціни вже зросли у 2–3 рази. Найдорожча вода наразі у Павлограді, де її вартість становить близько 113 грн за кубометр. У багатьох інших містах тарифи наближаються до 100 грн або вже перевищують цю позначку. Причиною подорожчання є різке зростання витрат водоканалів на електроенергію, матеріали, зарплати та утримання зношеної інфраструктури.

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