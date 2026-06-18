Залякали "розшуком ТЦК" і відібрали майно на 5,6 мільйона: у Києві затримали зухвалих шахраїв (фото)

Суд / © pixabay.com

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У Києві правоохоронці викрили та затримали двох зловмисників, які за допомогою психологічного тиску та вигаданого «розшуку ТЦК» видурили у місцевого жителя майно на суму майже 5,6 мільйона гривень.

Про це повідомили у поліції Києва.

За даними слідства, організатором кримінальної схеми виявився 44-річний житель Київської області. Чоловік цілеспрямовано шукав самотніх громадян, які володіють дорогою нерухомістю. Його жертвою став киянин, у власності якого перебували квартира в столиці, а також приватний будинок із земельною ділянкою в області.

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Для реалізації афери організатор залучив 38-річного спільника, який узяв на себе роль працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як працювала схема

Псевдоспівробітник ТЦК зустрівся з потерпілим і заявив, що той нібито оголошений у розшук через порушення правил військового обліку. Надалі шахраї почали залякувати чоловіка, запевняючи, що держава конфіскує все його майно.

Щоб «врятувати» житло, ділки запропонували киянину тимчасово переоформити нерухомість на підконтрольних їм осіб. Перебуваючи під жорстким психологічним тиском, потерпілий повірив аферистам і підписав документи на відчуження будинку та ділянки.

Один із шахраїв / © Поліція Києва

Одразу після цього зловмисники продали чуже майно, а гроші привласнили.

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Другий шахрай / © Поліція Києва

Загальна сума збитків становить близько 5,6 млн гривень.

Що загрожує затриманим

Слідчі столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури вже оголосили фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).

Санкція цієї статті передбачає суворе покарання — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: організатора схеми відправили під варту, а його спільнику призначили цілодобовий домашній арешт.

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Правоохоронці продовжують слідчі дії, аби встановити, чи були у затриманих інші жертви.

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