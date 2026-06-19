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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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359
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Погода в Киеве резко ухудшится: синоптики рассказали, чего ожидать перед выходными

В Киевской области и в столице 19 июня небо будет затянуто облаками до самого вечера.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Фотография приведена в качестве иллюстрации

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pexels.com

В пятницу, 19 июня, в Киевской области и в столице ожидается преимущественно облачная погода с комфортной дневной температурой до +27 градусов.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, в Киевской области 19 июня ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Ночью в регионе столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов тепла, а днём воздух прогреется до комфортных +22…+27. Непосредственно в столице ночью ожидается около +13…+15 градусов тепла, тогда как в разгар дня температура в Киеве поднимется до +25…+27 градусов выше нуля.

По данным метеопортала Sinoptik, в Киеве почти весь день будет пасмурно, только вечером небо прояснится. Днём, возможно, пройдёт мелкий дождь, но он закончится ещё до наступления вечера.

Температура воздуха будет колебаться от +16 градусов тепла ночью до +25 градусов днём.

Погода в Киеве 19 июня

Погода в Киеве 19 июня

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 19 июня.

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Дата публикации
Количество просмотров
359
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