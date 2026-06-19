Загрызли во дворе: женщина погибла после нападения собак на Киевщине

Злая собака (иллюстративное фото)

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В городе Борисполь на Киевщине 79-летняя женщина скончалась в больнице в результате нападения двух собак породы кане-корсо.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре и полиции Киевской области.

«По предварительным данным, 19 июня около 15:40 в городе Борисполь две собаки породы кане-корсо выбежали из частного домовладения из-за неплотно закрытой калитки и попали в соседний двор, где набросились на человека», — отметили в прокуратуре.

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Животные набросились на женщину, нанеся ей тяжелые телесные повреждения. Несмотря на усилия медиков, потерпевшая скончалась в медицинском заведении. В настоящее время владелица собак задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сами животные изъяты и помещены в кинологический центр.

Бориспольская окружная прокуратура начала досудебное расследование по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины — убийство по неосторожности. На месте происшествия работают следователи Бориспольского районного управления полиции, устанавливающие все детали и обстоятельства инцидента.

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали 28-летнего военнослужащего, подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки.

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