Загризли на подвір’ї: жінка загинула після нападу собак на Київщині

Злий собака (ілюстравтине фото)

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У місті Бориспіль на Київщині 79-річна жінка померла в лікарні внаслідок нападу двох собак породи кане-корсо.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі та поліції Київської області.

«За попередніми даними, 19 червня близько 15:40 у місті Бориспіль дві собаки породи кане-корсо вибігли з приватного домоволодіння через нещільно зачинену хвіртку та потрапили на сусіднє подвір’я, де накинулися на людину», — зазначили у прокуратурі.

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Тварини накинулися на жінку, завдавши їй тяжких тілесних ушкоджень. Попри зусилля медиків, потерпіла померла в медичному закладі. Наразі власницю тварин затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Самих собак вилучено та поміщено до кінологічного центру.

Бориспільська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України — вбивство через необережність. На місці події працюють слідчі Бориспільського районного управління поліції, які встановлюють усі деталі та обставини інциденту.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці затримали 28-річного військовослужбовця, який підозрюється у жорстокому вбивстві 17-річної дівчини.

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