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Киев "разогревается" ещё сильнее: синоптики предупредили, какая будет погода на выходных
Жителей столицы и области ждет сухая и комфортная погода с умеренной летней теплотой и переменной облачностью.
В субботу, 20 июня, жителей Киева и области ждет сухая и комфортная погода с умеренной летней теплотой и переменной облачностью, которая отлично подойдет для прогулок на свежем воздухе.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 20–21 июня в Киеве погода будет благоприятной для отдыха, осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до +26 градусов тепла.
В Киевской области 20 июня будет облачно с кратковременными прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.
Будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов тепла.
В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +26 до +28 градусов тепла.
По данным метеопортала Sinoptik, в Киеве 20 июня облачная погода сохранится до самого вечера. Осадков не ожидается.
Температура воздуха будет колебаться от +18 до +25 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 20 июня.
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