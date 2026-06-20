Киев "разогревается" ещё сильнее: синоптики предупредили, какая будет погода на выходных

Киев / иллюстративное фото / © pixabay.com

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В субботу, 20 июня, жителей Киева и области ждет сухая и комфортная погода с умеренной летней теплотой и переменной облачностью, которая отлично подойдет для прогулок на свежем воздухе.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 20–21 июня в Киеве погода будет благоприятной для отдыха, осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до +26 градусов тепла.

В Киевской области 20 июня будет облачно с кратковременными прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

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Будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +26 до +28 градусов тепла.

По данным метеопортала Sinoptik, в Киеве 20 июня облачная погода сохранится до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от +18 до +25 градусов тепла.

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Прогноз погоды в Киеве на 20 июня

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 20 июня.

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