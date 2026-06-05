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- Киев
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Кровавая атака на завод в Киевской области: количество погибших возросло, под завалами могут быть люди (фото)
Число жертв утренней атаки российских оккупантов на Киевскую область стремительно возросло: погибли четыре человека.
В результате утренней атаки РФ на Киевщину четыре человека погибли, еще четверо пострадали.
Об этом в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС в Киевской области и обнародовало фото последствий.
«Под вражеским прицелом оказалось админздание одного из предприятий пищевой промышленности области», — уточнили спасатели.
На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Руководитель Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram сообщил о том, что, по предварительной информации, пострадали семь человек. Он также подтвердил информацию о том, что число погибших в результате вражеской атаки на мирное предприятие в Броварском районе возросло до четырех человек.
«В результате очередной вражеской атаки на Киевщину получило повреждения одно из предприятий области. По предварительной информации, пострадали семь человек. К сожалению, пока известно о четырех погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы. По имеющейся информации, под ними могут находиться еще два человека», — подчеркнул он.
Руководитель Киевской ОВД добавил, что на месте работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и установление окончательных масштабов разрушений.
Ранее сообщалось об одном погибшем и раненых. Николай Калашник предупреждал, что под завалами админздания, которое в то время еще пылало, до сих пор ищут работников.